بيراميدز يوافق على تعيين حكام مصريين أمام الحدود

اتحاد الكرة قرر نقل مباراة بيراميدز أمام الحدود

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق نادي بيراميدز، على رغبة اتحاد الكرة المصري، بتعيين حكام مصريين لمباراة حرس الحدود بالدوري، المقرر لها غدٍ الخميس.

بيراميدز سيواجه حرس الحدود مساء الخميس، بالجولة 34 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

اتحاد الكرة المصري أعلن عن نقل المباراة من ملعب المكس بالأسكندرية، إلى ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة، بدون إبداء أسباب.

مختار مختار: الإنتاج الحربي لم يضمن البقاء في الدوري، وطلبت من اللاعبين تحقيق نتائج إيجابية في مباراتي الزمالك ووادي دجلة، لقد درست الزمالك جيدًا وأعلم أن هناك دفعة معنوية بعد التتويج بالكونفدرالية. pic.twitter.com/pOSc1JVgV9 — جول مصر (@goaleg) May 29, 2019

بيراميدز كان قد طلب حكام أجانب لمبارياته في الدوري، منذ مباراة وادي دجلة، بالجولة 15 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة بيراميدز ووادي دجلة، العديد من القرارات التحكيمية مثيرة للجدل، حول احتساب ضربة جزاء لبيراميدز، بالإضافة إلى طرد لاعبه أوزوبيكي.

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