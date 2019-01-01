بيراميدز يواصل محاولاته لضم عمرو وردة
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عبده الليثي فيسبوك تويتر
رفع نادي بيراميدز المصري، عرضه المالي لضم عمرو وردة جناح باوك اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وانتشرت تقارير خلال الأيام الأخيرة حول سعي بيراميدز في التعاقد مع لاعب منتخب مصر، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن حسام حسن المدير الفني لبيراميدز تواصل مع عمرو وردة لإقناعه بقبول العرض.
ويعد وردة من اللاعبين المميزين في علاقتهم حيث له الفضل في اكتشافه قبل السفر والاحتراف في اليونان في الفترة الأخيرة.
وأشارت التقارير أن هناك انقسام داخل نادي بيراميدز حول ضم شيكابالا لاعب الزمالك أو عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الحالية.
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ومن المنتظر أن تظهر صفقة قوية في صفوف بيراميدز أمام الزمالك في المواجهة المنتظرة بينهما المقرر لها الخميس المقبل بالدوري المصري.