بيراميدز يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد

بيراميدز يقترب من الكشف عن المدير الفني الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي بيراميدز المصري، موعد الكشف عن المدير الفني الجديد لفريقه في الموسم الجديد، خاصًة بعد رحيل الأرجنتيني رامون دياز.

وكان رحل دياز عقب إنهاء بيراميدز مبارياته في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، وضمان مشاركته الإفريقية في الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا رسميًا بتحديد الموعد للكشف عن المدرب الجديد.

وقال البيان: "يعقد مسئولو نادي بيراميدز في الثانية ظهرًا غدًا الإثنين مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية باستاد 30 يونيو للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد والذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلال الموسم الجديد".

ودخلت الكثير من الأسماء في الترشحيات لفريق بيراميدز، أبرزهم الفرنسيين سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للمنتخب الأوغندي، وهيرفي رينارد مدرب المغرب.

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وأحدث بيراميدز في الموسم الحالي، حالة قوية من المنافسة في الدوري المصري الممتاز، حيث ضم الكثير من الصفقات القوية جعلته ينافس بقوة.

📊إسلام سليماني في أخر 8⃣ مباريات لعبها في كأس الأمم الإفريقية، ساهم بخمسة أهداف.👌

⚽️ 3 أهداف

🎯 تمريرتين حاسمتين #إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/uV8a0pHiiq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 7, 2019