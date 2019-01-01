بيراميدز يكشف تفاصيل الاشتباكات بعد الفوز على الأهلي

الأهلي يتلقى هزيمة أمام بيراميدز بهدف واحد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، عن واقعة الاشتباك بين بعض أفراد ناديه والأهلي عقب مباراة الفريقين بالدوري المصري.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة، بهدف كينو ليطيح بالفريق الأحمر من قمة الدوري المصري.

وقال عفيفي في تصريحات صحفية: "ما حدث عقب المباراة أن أحد المشجعين كان يوجه سباب لعمر جابر، فقال محمد جمال العاصي التابع لنا عايز يكسب عايز يكسب".

وأضاف: "بعد ذلك تدخل أحمد فتحي وتطاول بالأيد على محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لبيراميدز، وتم الاعتداء أيضًا على محمد فتحي لاعب فريقنا".

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ولعب الفوز الذي حققه بيراميدز على حساب الأهلي، في تغيير ترتيب الـ3 مراكز الأولى حيث صعد الزمالك للصدارة، واحتل بيراميدز المركز الثاني والأهلي ثالثًا.