بيراميدز يُقيد خربين و بينافينتى قبل مباراة الزمالك

وليد بدر المدير الإداري بنادي بيراميدز تواجد صباح اليوم ، في مقر اتحاد الكرة لأنهاء الاجراءات الخاصة بقيدهما

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى نادي بيراميدز اليوم الخميس اجراءات قيد الثنائي عمر خربين وكريستيان بينافينتى، المنضم حديثاً للفريق، قبل مباراة اليوم أمام نادي الزمالك.

وتنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز من مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

وليد بدر المدير الإداري بنادي بيراميدز تواجد صباح اليوم ، في مقر اتحاد الكرة لإنهاء الإجراءات الخاصة بقيدهما.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، على أن خربين وبينافينتى من حقهما خوض لقاء الزمالك اليوم، بعد إنهاء إجراءات قيدهما بشكل رسمي.

سولشار: سانشيز يريد غضب جماهير أرسنال ولا يفاجأني مفاوضاتهم مع بيلي

قبل قمة الليلة.. إليكم أبرز أرقام المتصدر والوصيف بالدوري المصري 👇



أفضلية هجومية لنادي الزمالك حيث نجح الفريق الأبيض في تسجيل 36 هدفًا في 16 مباراة.. بينما سجل بيراميدز 34 هدفًا في 19 مباراة. ⚽️ pic.twitter.com/WdygdliXGR — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلاً كبيراً حول صفقات نادي بيراميدز الجديدة التي أعلن عن مالك النادي تركي آل الشيخ.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع عمر خربين قادماً من نادي الهلال على سبيل الإعارة، بينما تعاقدت مع اللاعب بينافينتى في عقد يمتد لموسمين.