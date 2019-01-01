بيراميدز يقسو على سموحة برباعية في الظهور الأول لدياز

بيراميدز يواصل ملاحقة الزمالك على قمة الدوري المصري برباعية في شباك سموحة

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق بيراميدز فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد رامون دياز، وكان برباعية نظيفة على حساب سموحة في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري.

شوط المباراة الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، في شوط قلت فيه الهجمات الخطيرة من الجانبين، وفي الدقيقة الرابعة انفرد جون سيفونتي لاعب بيراميدز بمرمى سموحة ولكن أبو جبل نجح في الحفاظ على مرماه.

اختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، الذي سيطر بيراميدز على مجرياته تماماً، وبعد دقيقتين فقط أعلن محمد منصور لاعب سموحة عن اول أهداف بيراميدز، بعدما ارتطمت الكرة فيه لتسكن شباكه بعد عرضية من كينو.

وبعد عشر دقائق من الهداف الأول، استطاع سيفونتي إضافة الهدف الثاني لفريقه، بعد عرضية من بينافيتي.

وسريعاً حصل عمر خربين على ركلة جزاء في الدقيقة 61، تولى هو بنفسه تنفيذها ووضعها ببراعة في الشباك، بعد تسديدة أرضية في الجهة اليمنى.

حاول سموحة العودة إلى أجواء اللقاء، في أكثر من فرصة كان أخطرها في الدقيقة 69 عن طريق ركلة حرة نفذها عمرو بركات ولكن أبعدها أحمد الشناوي إلى ركنية.

وحاول مجدي قفشة أن يضيف الهدف الرابع لفريقه، قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بلحظات، لولا تألق أبو جبل بتصدي رائع.

وقبل ثواني من نهاية المباراة، اختتم عبد الله السعيد أهداف بيراميدودز، بطريقة ولا أروع بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب سكنت شباك الفريق السكندري.