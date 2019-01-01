بيراميدز يقترب من خطف محمد عواد من الأهلي

فريق بيراميدز الناشط حديثًا في الدوري المصري يسعى لضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي قبل الأهلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن فريق بيراميدز يسعى للحصول على خدمات الحارس محمد عواد، نجم الإسماعيلي المعار للوحدة السعودي.

وأكدت التقارير على وجود مفاوضات من قبل مسؤولي نادي بيراميدز من أجل حسم ضم اللاعب لصفوف الفريق في أقرب وقت.

الأهلي يخوض مران أخير في مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندريةhttps://t.co/Y4GmKEqEXZ

— Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وذكر الأنباء المنتشرة أن عدد من مسؤولي الفريق يتواصلون مع عواد بشكل شخصي من أجل الحديث معه واقناعه بتمثيل الفريق في الفترة المقبلة.

.وسيتقدم فريق بيراميدز بعرض رسمي بنهاية الموسم الجاري للإسماعيلي من أجل التعرف على الطلبات المادية للنادي وضم اللاعب سريعًا قبل تدخل أي فريق آخر في المفاوضات.

الأهلي يكشف موعد السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز

ويعد عواد من أهداف الأهلي المصري أيضًا منذ أكثر من موسم، إلا أن المدير الفني الأوروجوياني للفريق مارتن لاسارتي كان قد أكد في تصريحات سابقة عدم حاجته لحارس جديد.

جدير بالذكر أن عواد كان قد شارك في 23 مباراة مع فريق الوحدة هذا الموسم وتلقت شباكه 23 هدفًا في كل المباريات، وخرج في سبعة لقاءات بشباك نظيفة.