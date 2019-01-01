الانتقالات
الانتقالات

بيراميدز يعلن مصير أفشة النهائي

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الأهلي والزمالك يرغبان في ضم صاحب الـ22 عامًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

رد نادي بيراميدز على التقارير التي أكدت رغبة محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الفريق، الرحيل عن صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كانت بعض التقارير قد أكدت أن اللاعب طلب الرحيل في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق، موضحة أنه يمتلك عروضًا من ناديي الأهلي والزمالك.

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بيراميدز كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي".

صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم لبيراميدز في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من إنبي.

وشارك اللاعب بقميص فريقه في 18 مباراة، خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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