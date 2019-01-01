بيراميدز يعلن عن برنامج خيري بميزانية 100 مليون جنيه

تركي آل الشيخ يتكفل ببرنامج اجتماعي خيري بمصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي بيراميدز عن أولى مشاريعه الجديد بعد عودة مالكه تركي آل الشيخ له من جديد، والذي يهدف به لخدمة المجتمع المصري في عديد المجالات.

وكان آل الشيخ قد استعاد ملكية النادي مرة أخرى بعد 24 ساعة فقط من قرار نقل ملكيته إلى نائبه الإماراتي سالم الشامسي.

ماذا قال تركي آل الشيخ بعد انضمام خماسي بيراميدز لمنتخب مصر؟

بيان القلعة الزرقاء جاء فيه: "انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية الواقعة علينا كمؤسسة مصرية تجاه مجتمعنا، يعلن نادي بيراميدز أنه بصدد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المسؤولة، تمهيدًا لانطلاق برنامج اجتماعي خدمي يهدف إلى خدمة مجتمعنا في مجالات عديدة تشمل التعليم والصحة والمرافق العامة للقرى الأكثر احتياجًا ودعم الجمعيات الخيرية المختصة برعاية الأسر المحتاجة والأيتام.

"كما يتضمن البرنامج في جانبه الرياضي إنشاء ملاعب في القرى والنجوع لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة من أجل توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لخدمة الرياضة المصرية".

وأضاف: "يؤكد النادي أنه تم رصد ميزانية خاصة قدرها مائة مليون جنيه مصري لتنفيذ هذا البرنامج خلال العام الجاري".

بيراميدز اختتم: "يدعو نادي بيراميدز كل من لديه أي اقتراحات قد تفيد البرنامج أو أراد المشاركة في العمل الاجتماعي الخيري أن يتواصل مع إدارة النادي".

يذكر أن آل الشيخ قام بشراء الأسيوطي في يوليو الماضي وقام بعدها بتغيير اسمه إلى بيراميدز.

مالك الكتيبة الزرقاء هدد أكثر من مرة ببيع النادي وإنهاء استثماراته في مصر، إثر الأزمات التي يواجهها إلا أنه في كل مرة يتراجع عن قراره.