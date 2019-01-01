بيراميدز يعلن سفره إلى الأسكندرية استعدادا للقاء الأهلي بالكأس

بيراميدز ينخذ خطوة جديدة قبل لقاء الأهلي بكأس مصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي بيراميدز، عن سفر فريقه إلى مدينة الأسكندرية غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس مصر، للدخول في معسكر مغلق.

الأهلي سيواجه بيراميدز مساء يوم الخميس المقبل، في ثمن نهائي كأس مصر، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن عن توجه الفريق نحو مدينة الأسكندرية غدٍ الثلاثاء.

فريق بيراميدز سيؤدي مرانه الأخير في القاهرة عصر يوم الثلاثاء، قبل التوجه من أجل الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادًا لمباراة الأهلي.

وسيخوض بيراميدز مرانًا أخيرًا في مدينة الأسكندرية مساء يوم الأربعاء، بالملعب الفرعي لأحد الفنادق في برج العرب.

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يأتي ذلك بالرغم من موقف الأهلي الرافض لخوض المباراة، اعتراضًا على قرار اتحاد الكرة، الذي قام باستبدال مباراة الدوري بمباراة الكأس.