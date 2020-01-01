بيراميدز يحتفل بدخول عبدالله السعيد نادي المائة

السعيد يدخل نادي المائة

احتفل نادي بيراميدز، اليوم السبت، بلاعبه عبدالله السعيد بعد دخول نادي المائة في لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري.

عبدالله السعيد وصل إلى الهدف رقم 100 في الدوري المصري بالمشاركة مع 3 أندية مختلفة وهم الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز على مدار مواسمه الماضية.

بيراميدز حقق الفوز على الاتحاد السكندري، وإبراهيم نور الدين حكم اللقاء احتسب لعبدالله السعيد هدف المباراة الوحيد بعد انتهاء الوقت الأصلي.

عبدالله السعيد سجل بقميص بيراميدز بالدوري المصري حتى الأن 14 هدفًا، بالإضافة إلى 50 هدفًا بقميص فريق الأهلي، و36 هدفًا بقيمص الإسماعيلي.

وأقام بيراميدز احتفال بعبدالله السعيد، اليوم السبت، في مران الفريق بملعب الدفاع الجوي بحضور جميع أفراد الفريق والمدير التنفيذي ممدوح عيد.

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وقال النادي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: " نادينا يحتفل بوصول القائد عبد الله السعيد للهدف رقم ١٠٠ في الدوري".

وأعلن السعيد أمس في تصريحات تلفزيونية تجديد عقده مع بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة.