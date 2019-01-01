بيراميدز يثأر ويهزم الإسماعيلي بثلاثية

الكتيبة الزرقاء تهدد وصافة الأهلي وإن كان بيراميدز متقدمًا بمباراتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق بيراميدز فوزه الأول على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 15 بأقدام بينافينتي، الذي استلم تمريرة عرضية من عمر جابر، حيث اصطدمت تسديدة بينافينتي بمدافع الدراويش محمد مجدي، ثم سكنت الشباك خادعة لمحمد فوزي؛ حارس المرمى.

بعد الهدف الأول بدقيقتين فقط، أشار حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء لصالح بيراميدز، إثر تدخل محمد مجدي مع بينافينتي، حصل خلالها المدافع على الطرد المباشر، ليستكمل الإسماعيلي الـ73 المتبقية بعشرة لاعبين فقط، وسجل منها السوري عمر خربين الهدف الثاني للكتيبة الزرقاء.

وفي الدقيقة 38، احتسب الحكم ضربة جزاء للدراويش، نظرًا لتدخل رجب بكار بعنف مع كريم بامبو داخل المنطقة، سجل منها محمود متولي هدف الكتيبة الصفراء الوحيد.

قبل نهاية الشوط، ألغى الحكم هدف التعادل للإسماعيلي من رأسية كريم بامبو، بداعي تسلل الأخير.

هدف اللقاء الثالث لبيراميدز جاء في الدقيقة 63 عن طريق بينافينتي، بالطريقة نفسها التي جاء بها الهدف الأول، حيث اصطدمت الكرة بمحمد صادق ثم سكنت الشباك.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 54 في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الدراويش عند النقطة 35 في المركز السابع.

يذكر أن الإسماعيلي كان قد هزم الكتيبة الزرقاء في لقاء الدور الأول بثنائية نظيفة.