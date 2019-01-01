بيراميدز والأهلي – خير وسيلة للدفاع هي الهجوم

مباراة سيعتمد فيها الفريقان على قوتهما الهجومية بشكل كبير

فيسبوك تويتر بلال محمد

يستضيف ملعب بتروسبورت مساء غد الخميس، واحدة من أقوى مباريات الدوري هذا الموسم، بين الأهلي وبيراميدز في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ 25 من الدوري المصري.

سيدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز من أجل الحفاظ على القمة، بينما يسعى بيراميدز إلى الظفر بالثلاث نقاط من أجل خطف الصدارة من المارد الأحمر.

مباراة ستتسم بالقوة الهجومية، خاصة وأنها تجمع بين أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 53 هدفاً لبيراميدز في 27 مباراة، أمام الأهلي الذي سجل مهاجموه 42 هدفاً في 25 لقاء.

بيراميدز يمتلك قوة هجومية كبيرة هذا الموسم، يقودها البرازيلي كينو، وعبد الله السعيد في صناعة اللعب، ويتولى تراوري وخربين مهمة إنهاء الفرص.

تكمن قوة هجوم بيراميدز في وسط ملعبه، حيث أثبتت ثنائية كينو والسعيد جدارتها، استطاع البرازيلي في 26 مباراة أن يسجل سبعة أهداف ويصنع 11، بينما شارك السعيد في 12 مباراة صنع خلالها ست أهداف وسجل ثلاثة، بينهم هدف الفوز على المارد الأحمر في مباراة الذهاب.

بالإضافة إلى ثنائية كينو والسعيد، يوجد المهاجم البوركيني تراوري، الذي سيدخل اللقاء بروح عالية خاصة بعد أدائه في المباريات الأخيرة وخطف الفوز بهاتريك في شباك زعيم الثغر بآخر مباراة للفريق بالدوري.

على الجانب الآخر، تكمن قوة خط هجوم الأهلي، في أجنحة الفريق، بقيادة جونيور اجاي ورمضان صبحي وجيرالدو.

الجناح النيجيري العائد من الإصابة، يعول عليه الفريق آمال كبيرة في مباراة الغد، خاصة بعد تسجيله أربعة أهداف وصناعة هدف في عشر مباريات، ويعاونه في الجانب الأيسر على معلول الظهير صاحب المهاجم الهجومية الذي صنع ثمانية أهداف وسجل أربعة في 17 مباراة.

وسيتولى أمر هجوم المارد الأحمر، مروان محسن الذي أعاد تقديم أوراق اعتماده من جديد هذا الموسم للجماهير بخمسة اهداف في شباك الخصوم، وصناعة ثلاثة في 13 مباراة، وبجواره وليد أزارو الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

إصابة🚑

محمد محمود

وليد سليمان

سعد سمير

ندفيد

محارب

عمرو جمال

رمضان صبحي

صلاح محسن



عدم الجاهزية🚶‍♂️

أحمد الشيخ

هشام محمد

إكرامي



استبعاد فني 👨‍🏫

باسم علي

أحمد علاء

حمودي

محمد شريف

محمد نجيب



✖️إيقاف

محمد هاني



هذه ليست قائمة الأهلي لمباراة الغد، بل الغيابات فقط! pic.twitter.com/Qo6LuP4ZZx — جول مصر (@goaleg) April 17, 2019

والآن يبقي السؤال، من سيقود فريقه لتحقيق الفوز وقطع شوطاً كبيراً في رحلة الدوري هجوم الأهلي أم بيراميدز؟