بيراميدز : متمسكين بالتعاقد مع مهاجم الهلال

مصيره بيد نادي الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضح أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز المصري، مصير المهاجم الدولي السوري عمر خربين مع نادي الهلال خلال الفترة المقبلة وبالتحديد مع نهاية الموسم الجاري.

عمر خربين كان قد انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، قادماً من نادي الهلال على سبيل الإعارة.

عفيفي قال في تصريحات تلفزيونية : "عمر خربين مصيره بيد نادي الهلال، خاصة وأنه يعلب في بيراميدز على سبيل الإعارة".

🌀الهلال هو الفريق الوحيد من الأندية السعودية الذي لم يحصل على ركلة جزاء في دوري أبطال آسيا .



3⃣ الاتحاد

2⃣ النصر

1⃣ الأهلي pic.twitter.com/4b7uFcR6xF — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 9, 2019

وأضاف : "الفريق السعودي يحتاجه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق حاليا، ولكننا سوف نتمسك بالتعاقد معه في نهاية الوسم".

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يُذكر أن خربين قد تمكن خلال الموسم الحالي من تسجيل 5 أهداف خلال ست مباريات شارك فيها في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى الآن.