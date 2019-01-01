كالعادة - الجونة يسقط بيراميدز في الوقت القاتل

الكتيبة الزرقاء لم تنجح في تحقيق أي فوز أمام الجونة

تلقى بيراميدز هزيمة في الوقت القاتل أمام الجونة بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

الضيوف تقدموا أولًا بعد مرور 32 دقيقة من المباراة عن طريق أحمد حمدي بعدما تسلم تمريرة رائعة من أحمد ياسر ريان.

الكتيبة الزرقاء نجحت في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من تسديدة رائعة بأقدام عبد الله السعيد.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 من اللقاء، عاد الجونة ليتقدم من جديد برأسية أحمد ياسر ريان، لكن عادل عبد الله السعيد النتيجة في والوقت بدلًا من الضائع.

وفي الدقيقة 4+90، خطف البديل والتر بواليا الفوز من أنياب بيراميدز بهدف من رأسية رائعة.

الفوز رفع رصيد الجونة إلى النقطة السابعة في المركز الـ16 بجدول الترتيب، بينما تجمد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز السابع، ليبتعد عن الصدارة بفارق ست نقاط.

يذكر أن بيراميدز لم ينجح في تحقيق الفوز أمام الجونة منذ تكوينه بالعام الماضي، حيث تعادلا في لقاء الدور الأول بالموسم الماضي 1-1 ثم هُزم الأزرق في الدور الثاني بنتيجة 2-1.