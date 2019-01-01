بيراميدز: الأهلي خالف الاتفاق وتحملنا سبابًا طوال المباراة

أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز يؤكد أن الأهلي أخل بالاتفاق الأمني الخاص بمباراتهما معًا وأن لاعبي فريقه تحملوا سبابًا كثيفًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز عن انزعاجه من مخالفة الأهلي للاتفاق الأمني الخاص بمباراة الأمس بين الفريقين في الدوري المصري.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها عفيفي وأكد خلالها أن نجوم فريق بيراميدز تعرضوا لسباب كثيف من جماهير الأهلي طوال المباراة.

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وقال عفيفي: "الأهلي خالف الاتفاق الذي تم قبل مواجهة الفريقين والذي كان يقضي بحضور أعضاء الجمعية العمومية بالنادي، وهو ما لم يحدث".

وأضاف: "لاعبو الفريق وأعضاء مجلس الإدارة تحملوا الكثير من السباب قبل بداية المباراة وخلالها، ولم يتحرك أي شخص من مجلس إدارة الأهلي اتجاه ذلك".

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ووجه التحية لثلاثي الفريق عمر جابر وأحمد الشناوي وعبدالله السعيد، وأكمل: "نتفهم الضغط العصبي على الأهلي في الوقت الحالي بعد مغادرة دوري الأبطال والخسارة من بيراميدز في الدور الأول لكن لولا تدخل الأمن وبعض اللاعبين لكاد أن يحدث شيئًا لا علاقة له بكرة القدم، حيث قام أحد العاملين في قناة النادي ومعه أحمد فتحي بالاعتداء على عمر جابر ومحمد جمال العاصي وهو ما كسر الباب الزجاجي في مدخل الملعب".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله كينو في الدقيقة الـ 14 من عمر المباراة بتسديدة على يسار محمد الشناوي.