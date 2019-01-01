بيدرو: سنحارب للتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

بيدور ميجيل يتحدث عن مواجهة مونتيري المكسيكي.

أكد اللاعب القطري بيدرو ميجيل، الظهير الأيمن لفريق نادي السد، على أن فريقه أصبح جاهز لمواجهة مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للأندية.

السد القطري سيواجه مونتيري المكسيكي مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في قطر حاليًا.

ميجيل قال خلال تصريحات لـ"جول": "الجميع يركز في التدريبات استعدادًا للمباراة، ونعلم جيدًا أنها ستكون صعبة".

بيدرو تابع: "الجميع سيحارب من أجل تحقيق الفوز على مونتيري، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية".

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وفاز السد القطري على فريق هيينجين في مباراة الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وفي حالة صعود السد إلى نصف النهائي، بالفوز على مونتيري المكسيكي، سيواجه فريق ليفربول الإنجليزي.

وسيلعب الخاسر من المباراة أمام الخاسر من لقاء الهلال السعودي والترجي التونسي، والمقرر له مساء غدٍ السبت.