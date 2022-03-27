جذب بيدري الاهتمام في إسبانيا خلال فترة التوقف الدولية، حيث ارتدى القميص رقم عشرة، وتوقع العديد من المعجبين أن يقلد بعض الأساطير التي أنتجت في الماضي.

وكان بيدري قد شارك أساسيًا في فوز المنتخب الإسباني على نظيره الألباني في مباراة ودية بنتيجة (2-1).

وفي مقابلة مع "La Vanguardia"، قدم بيدري أفكاره حول المقارنات مع إنييستا كما تحدث عن علاقته مع لويس إنريكي ورونالد كومان وليونيل ميسي.

وتحدث بيدري عن مباراة الكلاسيكو الماضية حيث قال: "لن أنسى أبدًا المباراة ضد ريال مدريد بسبب الطريقة التي لعبنا بها في البرنابيو. أردنا حقًا أن نقدم أداءً جيدًا وكنا سعداء لأنه لعبنا بالشكل الذي أردناه".

وأكمل وسط الميدان حديثه عن مدربه السابق رونالد كومان حيث أضاف: "يقول لي دائمًا أن أصل إلى القمة، وأن أي كرة مرتدة أو أي لعبة يمكن أن تؤدي إلى هدف وأنني أستطيع دفع الفريق ومساعدته".

وتابع: "ويجب أن أنتبه إليه لأنه محق تمامًا، هدف في لعبة كهذه يساعد الفريق كثيرًا".

وواصل: "أنا مدين له كثيرًا لأنه وثق بي منذ اللحظة الأولى، أنا ممتن له حقًا، كان لدينا فريق جيد لكن الأمور لم تسر على ما يرام والآن هناك تشافي، الذي يقوم بعمل لا يهزم".

وسئل الحائز على جائزة الفتى الذهبي عن وجود المقارنات بينه وبين أسطورة برشلونة أندريس إنييستا.

وأردف: "إنه يجعلني سعيدًا، أنا معجب به. ما فعله لبرشلونة ولإسبانيا هو مجنون تمامًا، لذلك أعتبره دافعًا لمعرفة أنني أفعل الأشياء بشكل جيد".

وعن مدربه في المنتخب الإسباني لويس إنريكي استدرك: "إنه مدرب وثق بي منذ اللحظة الأولى وهذا هو أهم شيء بالنسبة للاعب كرة القدم عندما يصل إلى مكان جديد".

وحول الشائعات التي تدور عن عودة ليونيل ميسي للفريق اختتم بيدري: "لقد قضيت وقتا رائعًا مع ليونيل داخل وخارج الملعب، إنه شخص رائع لذا آمل أن يتمكن من العودة، لقد استمتعت باللعب معه".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لموجهة أشبيلية في الجولة ال 30 من بطولة الدوري يوم الأحد القادم.

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