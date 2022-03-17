بيدري: مقارنتي بميسي أمر جنوني!

تحدث متوسط ميدان برشلونة بيدري حول ما حدث في مباراة برشلونة وجلطة سراي الليلة، بعد أن سجل الإسباني هدف رائع للغاية أعاد فريقه للقاء من جديد بعد تأخره.

وكان برشلونة قد انتصر على فريق جلطة سراي التركي بنتيجة (2-1)، واستطاع التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

فيما تحدث مدرب الفريق تشافي أيضًا عن أداء فريقه المميز الليلة، وتطرق في حديثه أيضًا عن مستوى بيدري المميز في لقاء اليوم.

ماذا قال بيدري؟

في حديثه بعد المباراة إلى قناة "Movistar Plus" قال بيدري: "أعتقد أنه في كامب نو لم نتوقع هذه النتيجة، لقد جئنا إلى هنا والأمر معقد، لم أكن متواجد من قبل في ملعب يضع عليك هذا الكم من الضغوطات وأنا ألعب، إنه حقًا مجنون".

وواصل عن هدفه: "فكرت في التسديد، قمت بعمل مراوغة تلو الأخرى، حتى وجدت المساحة لكي أصوب، لا أتذكر اللعبة جيدًا، في الملعب تأتي الأفكار لي".

وعن مقارنة هدفه بأهداف ميسي الجميلة أضاف: "ميسي سجل أفضل بكثير ومقارنة نفسي بأهداف ليو أمر جنوني".

وعن القرعة أستدرك: "دعونا نرى من الذي يواجه فريقنا في القرعة ولكن بالنسبة لي نحن المرشحون، نحن نلعب كرة القدم التي نحبها ونستمتع بها، آمل أن تتاح لنا الفرصة للفوز باللقب."

ماذا قال تشافي؟

قال المدرب الإسباني: "لعبنا مباراة رائعة بشخصية كبيرة على أرض صعبة، لقد دافعوا أمامنا بشكل جيد، كما في مباراة الذهاب".

وعن هدف بيدري الرائع أضاف: "لقد قام بمراوغتين رائعتين، إنه قادر على القيام بذلك وأكثر من ذلك بكثير، ويبلغ من العمر 19 عامًا، وهي ميزة لبيدري".

وعن خروج بيكيه للإصابة أوضح: "لقد أخرجت بيكيه بسبب انزعاجه من بعض الآلام، أخبرني أنه كان من الصعب عليه الركض، ولم نكن نفكر في مباراة يوم الأحد، لم يكن هناك تنازل اليوم".

وعن مواجهة الكلاسيكو القادمة اختتم: "نحن في لحظة جيدة، لم نخسر منذ فترة طويلة، نحن ذاهبون إلى البيرنابيو، ريال مدريد أقوياء لكننا سننافس".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نادي ريال مدريد يوم الأحد القادم في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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