بيدري: ريال مدريد طالبني بالبحث في أندية أخرى

كشف متوسط ميدان برشلونة بيدري عن الفترة التي قضاها في صفوف نادي ريال مدريد في فترة المراهقة قبل أن يتم رفضه من قبل الملكي آنذاك.

وكان بيدري قد تدرب مع نادي العاصمة لمدة ثلاثة أيام قبل أن يبلغه الفريق بأنه "ليس لديه المستوى الكافي" للتواجد في مدريد.

وتحدث بيدري إلى "El Partidazo de COPE" عن هذا الحادث، فيما تطرق للحديث أيضًا عن مواجهة الكلاسيكو ومشاركته مع منتخب إسبانية.

ماذا قال بيدري عن رفض ريال مدريد له؟

قال بيدري: "ذهبت إلى إلى ريال مدريد وفي الأيام القليلة الأولى لم أتمكن من التدريب بسبب تساقط الثلوج في الملاعب".

وواصل: "لقد تدربت لمدة ثلاثة أيام، وفي إحدى المرات، أخذوني للتدريب مع فريق الرديف، وفي النهاية أخبروني أنه لم يكن لدي المستوى الكافي لأكون هناك وأن أستمر في البحث".

وأوضح: "في البداية، لا تحب أن يتم رفضك في أي مكان، ولكن بعد ذلك يحفزك على التفكير أنه إذا لم يرغبوا فيك، فستعمل الآن بجد حتى يأتي شيء آخر في المستقبل".

وتابع: "الآن أنا في المكان الذي أريد أن أكون فيه، لم أقابل مطلقًا الشخص الذي قال لا لي، ولا أتذكر من هو، لكن أقول له أنني الآن أستمتع بنفسي في برشلونة".

ماذا عن احتفالات برشلونة بعد الفوز بالكلاسيكو؟

قال بيدري: "عندما تفوز 4-0 على غريمك اللدود، ستحتفل بهذا الشكل لأنك تحصل على متعة كبيرة".

وأردف: "لقد كانت مباراة لا تُنسى، لكننا الآن في المنتخب الوطني، نحن فريق واحد ونريد الفوز معًا".

ماذا عن مشاركته في المنتخب الإسباني؟

سيرتدي بيدري القميص رقم 10 إذا شارك مع إسبانيا في مبارياتهما الدولية ضد ألبانيا وأيسلندا هذا الأسبوع، ومع ذلك، قال إنه كان سيختار القميص رقم 8 تكريمًا لأسطورة برشلونة السابق أندريس إنييستا.

قال بيدري: "لقد أعطوني خيارًا وهو رقم 10 الذي أحبه، حيث كان يرتديه أشخاص مهمون مثل سيسك فابريجاس، وهو لاعب مذهل، واخترته بسبب ذلك".

واختتم: "الرقم الذي يعجبني أكثر هو 8 لأن أندريس إنييستا كان يرتديه وقد أحببته دائمًا منذ طفولتي، ولكن هنا يرتديه كوكي وعليك أن تحترم ذلك".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يستعد لمواجهة ألبانيا في مباراة ودية يوم السبت القادم.

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