بيدري يخطف رقمًا قياسيًا من روني في تاريخ بطولات اليورو!

نجم إسبانيا وبرشلونة الشاب يخطف رقمًا قياسيًا من واين روني في ليلة لا تنسى له ولبلاده.

لم تحسم إسبانيا تأهلها إلى ربع نهائي يورو 2020 على حساب كرواتيا فقط اليوم بل خطفت رقم قياسي لنجمها الشاب بيدري الذي بات جزءًا من تاريخ المسابقة على حساب هداف إنجلترا التاريخي واين روني.

وتأهلت إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020 اليوم الإثنين بعد تخطيها كرواتيا 5-3 بعد شوطين إضافيين.

ما الذي حققه بيدري؟

عادت إسبانيا في النتيجة فكرواتيا نجحت في تسجيل هدفين بعد تأخرها 3-1 ليلعب الفريقان شوطين إضافيين في الشوطين الإضافيين يحسم فيهما منتخب إسبانيا تأهله بالفوز 5-3.

هدف المباراة الأول وهدف التقدم لكرواتيا كان عن طريق الإسباني بيدري بالخطأ في مرمى بلاده في الدقيقة 20.

نجم برشلونة كان قد حقق رقمًا قياسيًا بمجرد إعلان التشكيل فبيدري أصبح أصغر من يشارك أساسيًا في مباراة في تاريخ البطولة.

وشارك بيدري اليوم بعمر 18 سنة و215 يومًا ليكسر رقم الإنجليزي واين روني هداف بلاده التاريخي والذي كان أصغر من يشارك أساسيًا في البطولة بعمر 18 سنة و244 يومًا حينما شارك ضد البرتغال في بطولة يورو 2004.

وكان بيدري قد لعب أولى مبارياته بقميص منتخب إسبانيا في 25 مارس الماضي ضد اليونان.

بطولة الأرقام القياسية

رقم بيدري بمشاركته أساسيًا ليس الرقم القياسي الوحيد في البطولة للاعبين صغار السن، فالبولندي كاسبر كولوفيسكي أصبح أصغر لاعب يشارك "عمومًا حين شارك بديلًا" في تاريخ البطولة بعمر 17 سنة و246 يومًا ليتجاوز رقم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي حققه في النسخة الحالية حين شارك بديلًا أيضًا بعمر 17 سنة و349 يومًا.

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