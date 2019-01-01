بيدرو: بالطبع نيمار يستطيع العودة لبرشلونة

نجم تشيلسي بيدرو يرى إمكانية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بيدرو رودريجيز نحم برشلونة السابق وتشيلسي حاليًا إن نيمار يستطيع أن يعود إلى الفريق الكتالوني رغم رحيله بالطريقة التي رحل بها.

وكان بيدرو قد تزامل مع نيمار خلال موسمي 2014 و 2015 في برشلونة قبل أن يرحل بيدرو إلى تشيلسي في صيف العام 2015.

وحول مسألة عودة نيمار إلى برشلونة، يرى بيدرو أن الأمور من الممكن أن تسير في اتجاه إيجابي على الرغم مما حدث في الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وقال بيدرو: "نيمار قدم الكثير لبرشلونة، هو شخص محبوب هناك، وما حدث في الماضي من الممكن أن يتم الصفح عنه نظرًا لأنه شعر بأنه ارتكب خطأ"

وأضاف: "نيمار سيكون مهمًا لبرشلونة كلاعب، وسيضيف كثيرًا في حالة التعاقد معه، وأعتقد أن إدارة برشلونة لن تمانع في هذا"

رسميًا - استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي الموسم المقبل

يذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف العام 2017 بعد كسر عقده عن طريق دفع الشرط الجزائي.