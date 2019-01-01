بيدرو مانويل على قائمة الاحتياط بالأهلي والعين يؤكد انسحابه من المفاوضات

المدرب البرتغالي أثبت جدارته مع التعاون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دخل البرتغالي بيدرو مانويل؛ المدير الفني السابق للتعاون السعودي، دائرة اهتمامات إدارة الأهلي السعودي، تحسبًا لفشل المفاوضات مع أحد المدربين الآخرين.

البرتغالي رحل عن السكري بنهاية الموسم المنقضي بعدما أنهاه محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، ليصعد للعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل للمرة الثانية في تاريخه.

وحقق مانويل إنجازًا غير مسبوق مع التعاون بالتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه على حساب الاتحاد.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الراقي تتفاوض مع بيدرو مانويل لتدريب الفريق بالموسم المقبل، ليكون خيارًا بديلًا لأحد المدربين، الذي اتفقت معه مبدئيًا بشكل سري دون الإعلان عنه، تحسبًا لعدم إتمام التعاقد بشكل رسمي.

على جانب آخر، أكد محمد عبيد حماد؛ المشرف العام على فريق العين الإماراتي، أن ناديه انسحب من المفاوضات مع مدرب التعاون السابق، حيث رغم اتفاق الطرفان على كل شيء.

وقال حماد لـ"الرياضية": "كنا على وشط التعاقد مع بيدرو مانويل، لكننا صرفنا نظر، على إثر بعض الأمور التنظيمية التي تخص شركة العين، على الرغم من أننا وقتها كنا قد اتفقنا مع المدرب البرتغالي على جميع النواحي المادية ولا يوجد أي مشكلة، لكن سياستنا جعلتنا ننسحب".

وتابع: "لم يحدث وفاق بيننا وبين مانويل، لا أريد الخوض في تفاصيل، هو مدرب كبير وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة".

يذكر أن العين يبحث عن درب جديد بعد رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو، والذي تدهور معه حال الزعيم منذ رحيل الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني الأسبق.