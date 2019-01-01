بيدرو: لاعبو تشيلسي قالوا هذا يكفي عقب فضيحة مانشستر سيتي

بيدرو يتحدث عن رد فعل لاعبي تشيلسي عقب الهزيمة من مانشستر سيتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بيدرو رودريجيز نجم نادي تشيلسي إن زملاءه في الفريق عاشوا يومًا صعبًا إبان مباراتهم أمام مانشستر سيتي الأسبوع قبل الماضي.

وكان تشيلسي قد سقط بسداسية نظيفة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، في مباراة أثارت الكثير من الشكوك داخل القلعة اللندنية.

وعقب المباراة، تحدث الإعلام الإنجليزي عن وجود مشاكل داخل غرفة ملابس نادي تشيلسي، وبين اللاعبين وبين ماوريسيو ساري.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال بيدرو رودريجيز إن لاعبي تشيلسي عاشوا حالة من الإحباط عقب تسجيل مانشستر سيتي هدفه السادس في شباكهم.

وأضاف: "تحدثنا فيما بيننا حول الاكتفاء بهذا العدد من الأهداف في شباكنا، لكي لا تكون النتيجة أكبر من ذلك في يوم أسود كهذا"

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يذكر أن تشيلسي كان قد خسر مرة أخرى من مانشستر سيتي، ولكن بركلات الجزاء هذه المرة وفي نهائي كأس كاراباو.