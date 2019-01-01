بيدرو كوندي: لست محظوظًا، ألا تشاهدون جهدي في المباريات!

بيدرو كوندي مهاجم بني ياس يُدافع عن نفسه وينفي صفة "المهاجم المحظوظ" عنه، مؤكدًا أنه يجتهد في الملعب لمساعدة زملائه وإحراز الأهداف

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى بيدرو كوندي مهاجم بني ياس لقب "المهاجم المحظوظ" عن نفسه، مؤكدًا أنه يقاتل في المباريات ويبذل الكثير من الجهد لمساعدة الفريق وإحراز الأهداف.

وأحرز كوندي 4 أهداف خلال مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي، وهو أول سوبر هاتريك في الموسم حتى الآن، وقد انتهى اللقاء المثير بانتصار بني ياس 4-3.

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وتحدث كوندي مع صحيفة البيان الإماراتية مؤكدًا سعادته البالغة بالسوبرهاتريك وبمستواه خلال المباراة أمام الوحدة ومساهمته مع زملائه في الفوز، مؤكدًا أن الفوز جاء بجهد كل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير.

مضيفًا حول وصفه بالمهاجم المحظوظ "هل تشاهدون المباريات؟ أنا أقاتل في الملعب وأضغط على المنافس، في مباراة الوحدة واجهت دفاعًا قويًا لعبت معه بقوة أكبر وبذلت كل ما في وسعي، لا يمكن أن تحرز سوبر هاتريك وأنت تعتمد على الحظ".

وأكد المهاجم الإسباني أن لقب هداف الدوري لا يشغله أبدًا، بل همه الأول هو انتصار فريقه وليس تحقيق الإنجازات الشخصية، مضيفًا "لا يوجد معنى للفوز الشخصي أمام خسارة المجموعة، كرة القدم لعبة جماعية، كل لاعب يساعد زميله لتكون المحصلة الفوز بالنقاط، أما أن تكون نجمًا للمباراة أو هدافًا للمنافسة فإن ذلك يبدو مختلفًا، من الرائع أن تكون هدافًا لأي منافسة بكل تأكيد لأن ذلك يدل على تميز فريقك وأنك لاعب مجتهد، لكن الفوز هو الذي يصنع قيمة الأهداف واللاعب الهداف، ودونه لا تكون هنالك فرحة أو قيمة".

وأتم كوندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التدريبات لتحسين أدائه وعلاج أخطائه وأخطاء فريق بني ياس بالكامل، مشيدًا بدور الجهاز الفني في هذا الأمر ومؤكدًا أنهم يستهدفون الفوز في كل المباريات للخروج بموسم ناجح يُسعد جماهير السماوي.