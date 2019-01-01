بيدرو: جوارديولا هو أفضل من قام بتدريبي

لاعب برشلونة السابق وتشيلسي الحالي بيدرو رودريجيز يؤكد أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي هو أفضل مدرب تعامل معه بمسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد اللاعب الإسباني بيدرو رودريجيز نجم برشلونة السابق وتشيلسي الحالي بالمدرب بيب جوارديولا مدربه الأسبق في النادي الكتالوني والمدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن جوارديولا هو المدرب الأفضل في مسيرته الكروية.

وقال بيدرو: "لقد كان المدرب الأفضل بالنسبة لي، فهو من ضمني للفريق الأول ووقتها فورًا كان يمكنك أن ترى بيب أنه مدرب مذهل".

وأضاف: "معه لعبنا كرة قدم عظيم وحققنا الألقاب، بعد ذلك رحل لبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ولا يزال يحقق البطولات حتى الآن".

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وأكمل: "العام الأول كان الأصعب بالنسبة لي في مسيرتي مع تشيلسي، فلقد كان هناك توقعات كبيرة بتحقيق الألقاب وتشيلسي كان بطلًا".

واختتم تصريحاته: "خسرنا العديد من المباريات وكانت الأمور صعبة في غرفة الملابس، وتحت قيادة كونتي وجدت شخصية مختلفة منه وحققنا الفوز بالدوري الإنجليزي، ومن جديد الشخصية تغيرت بوجود ساري".