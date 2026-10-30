"أحب البلد والدوري" .. بيدرو بورو يرد على شائعات برشلونة وريال مدريد

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تحدث بيدرو بورو، مدافع توتنهام هوتسبير، عن التكهنات المستمرة المتعلقة بانتقاله التي تربطه بالعودة إلى موطنه الأم. وتطرق الدولي الإسباني، الذي أصبح عنصرًا حيويًا في تشكيلة روبرتو دي زيربي في شمال لندن، إلى الشائعات الأخيرة التي تورّط أندية الليغا الكبرى.

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توضيح اهتمام العملاقين الإسبانيين

تطرّق بورو إلى التكهنات المكثفة التي تحيط بمستقبله، وتحديدًا بشأن اهتمام العملاقين الإسبانيين برشلونة وريال مدريد. فعلى الرغم من سيل التقارير خلال فترة الانتقالات الأخيرة، أوضح الدولي الإسباني البالغ من العمر 27 عامًا والفائز بكأس العالم أنه رغم وجود استفسارات، فإن أيًّا من عملاقي الليجا لم يقدّم أي عرض رسمي.

وفي حديثه عن فترة الانتقالات الصيفية، اعترف بورو بأنه رغم تداول اسمه في أوساط رفيعة المستوى، فإنه ظلّ مركّزًا على مهامه مع المنتخب الوطني. وقال المدافع موضحًا، وفقًا لما نقلته شبكة ESPN: «لا. كان هناك اهتمام لأنهم يسألون عن وضعك، لكنه لم يكن اهتمامًا حقيقيًا. كانت هناك شائعات، لكنني كنت مركّزًا على تقديم أداء جيد لبلدي».

وأضاف: «إذا كان هناك اهتمام حقيقي، فإنهم يتصلون بك مباشرة، وهذا لم يحدث. بعض الأندية استفسرت فعلًا لمعرفة وضعي، لكن لم يكن هناك اهتمام حقيقي. لم أرغب في إيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الأمر».

الالتزام بمشروع توتنهام

على الرغم من إغراء العودة إلى إسبانيا، يبقى بورو ملتزمًا التزامًا راسخًا بمشروعه الحالي تحت قيادة دي زيربي في توتنهام. وبعد أن وقّع تمديدًا لعقده يربطه بنادي شمال لندن حتى يونيو 2031، يشعر لاعب سبورتينج لشبونة السابق بإحساس عميق بالولاء للفريق الذي ساهم في صعوده ليصبح أحد أبرز الظهراء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال بورو: «في الوقت الراهن، سيكون من غير العدل أن أتحدث عن أي شيء آخر غير ناديّ لأنني مرتبط بعقد. لقد أبدوا لي الكثير من الاحترام، وهو احترام متبادل».

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كما أشار إلى أنه رتّب أمر مستقبله مع توتنهام مبكرًا قائلًا: «لكنني حسمت تجديد عقدي قبل كأس العالم حتى أحظى براحة البال خلال البطولة، لأن ذلك له تأثير كبير على أدائك».

حلم العودة إلى الليجا

بينما مستقبله القريب محسوم في ملعب توتنهام هوتسبير، لم يُخفِ بورو رغبته في العودة إلى بلده في مرحلة لاحقة من مسيرته. فما زال إغراء الليجا قويًا لدى المدافع الذي يؤمن بأن فترة لعبه في إنجلترا قد أعدّته لأي تحدٍّ قد يواجهه في المستقبل، بغض النظر عن النادي الإسباني الذي قد يسعى في النهاية للتعاقد معه.

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واعترف بورو بصراحة: «من الواضح أنني أتطلع كثيرًا للعودة إلى إسبانيا يومًا ما. إنها بلدي وأحب الدوري».

وعندما سُئل عما إذا كان أسلوب لعبه أكثر ملاءمة لسانتياجو برنابيو أم كامب نو، أبدى ثقته في قدرته على التأقلم: «أرى نفسي لاعبًا قادرًا على التكيّف مع أي شيء. لقد تأقلمت مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر ليس سهلًا على الإطلاق».

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التقييم والسعادة في شمال لندن

يُقرّ بورو بأن موقف توتنهام الحازم بشأن قيمته السوقية لعب على الأرجح دورًا في إبعاد الراغبين المحتملين في التعاقد معه هذا الصيف. فالنادي يعتبره حجر زاوية في منظومته التكتيكية، وهو ما انعكس في عبء العمل الكبير الذي تحمّله الموسم الماضي.

وفي نهاية المطاف، يشعر الإسباني بالاستقرار والتقدير في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي تأمله لقراره بالتوقيع على عقد طويل الأمد، اختتم قائلًا: «أشعر بأنني محبوب جدًا، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي. لقد عرضوا عليّ عقدًا جيدًا، رغم أنني لو انتظرت حتى ما بعد كأس العالم لحصلت على أكثر من ذلك قليلًا».