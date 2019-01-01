بيدرو: الفوز على نيوكاسل خطوة هامة على الرغم من صعوبة المباراة

بيدرو يعبر عن سعادته بتسجيله هدف الفوز على نيوكاسل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب نجم تشيلسي بيدرو رودريجيز عن سعادته بتسجيل هدف الفوز لفريقه في شباك نيوكاسل، والعبور من هذه المباراة الصعبة بفوز هام. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان تشيلسي قد حقق انتصارًا هامًا على حساب ضيفه نيوكاسل بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبخصوص ذلك، تحدث بيدرو عن سعادته بالفوز مؤكدًا على صعوبته، إلا أنه أكد أيضًا أن الأهم قد تحقق وهو الحصول على النقاط الثلاثة.

وأضاف بيدرو: "التفاهم اليوم بيني وبين ويليان وهازارد كان كبيرًا، لقد كان عامل حسم في أكثر من لقطة مؤثرة في مباراة صعبة كتلك"

وعن حظوظ تشيلسي هذا الموسم ومنافسته على مركز مؤهل لدوري الأبطال قال: "المهم هو أن نلعب كل مباراة على حدى وأن نركز لكي لا نخسر أية نقاط"

يذكر أن بيدرو وويليان هما من سجلا هدفي تشيلسي في شباك نيوكاسل في مباراة السبت، وهو ما قاد البلوز إلى تحقيق الانتصار الثمين.