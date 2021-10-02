"بيدرو إيمانويل قدم أسوأ كرة قدم مع العين، هو أقل من طموح النصر"

النصر أعلن تعاقده أمس مع مدرب التعاون سابقًا

انضم الناقد الرياضي غرم العمري للعديد من المتابعين والجماهير الذين يرون أن بيدرو إيمانويل ربما يكون الخيار المتاح الأفضل لتدريب النصر حاليًا، لكنه بالتأكيد ليس الخيار الأفضل والمناسب لطموح الفريق ونجومه الكبار.

النصر أعلن رسميًا يوم أمس تعاقده مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادته حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما كان قد أقال البرازيلي مانو مينيزيس قبل أسبوعين وتحديدًا عقب الخسارة الثقيلة أمام الاتحاد في الرياض 3-1.

ماذا قال العمري عن تعاقد النصر مع بيدرو إيمانويل؟

العمري تحدث خلال برنامج "أكشن مع وليد" مؤكدًا أنه توقع مدربًا أفضل للنصر من إيمانويل، مشيرًا إلى أن نجاحه مع التعاون في الدوري السعودي قبل سنوات يُوازيه فشله مع ألميريا والعين.

إذ قال "توقعت صراحة مدربًا أفضل للنصر، صحيح أن إيمانويل درب في السعودية ونجح لكن مشواره مع أليمريا الذي وفر له كل شيء لم يكن جيدًا، كما أنه قدم أسوأ كرة قدم مع العين سواء من حيث الأداء أو النتائج".

تابع "صحيح أنه أجاد مع التعاون وفاز معه بكأس خادم الحرمين الشريفين إلا أن الوضع مع النصر مختلف، كنت أتوقع مدربًا أفضل، إيمانويل ليس طموح النصر خاصة في ظل هذا العدد من النجوم الموجودين في الفريق".

كيف هي مسيرة بيدرو إيمانويل مع التعاون في الدوري السعودي؟

المدرب صاحب الـ46 عامًا تولى تدريب التعاون بداية موسم 2018-2019 وقد حقق خلاله نجاحًا مذهلًا، إذ أنهى الدوري السعودي في المركز الثالث خلف النصر والهلال بعدما حقق نتائج مبهرة.

المدرب قاد سكري القصيم في 36 مباراة خلال هذا الموسم فاز في 22 وتعادل في 8 ولم يخسر سوى 6 مباريات، وقد توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين بعدما أقصى الهلال في نصف النهائي وهزم الاتحاد في المباراة النهائية.

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