بيدرو: أصبحت أثق أكثر في خالد عيسى بعد خطأه أمام النصر

المدير الفني لفريق العين يؤكد على أنه يثق في خالد عيسى بنسبة 101%.

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، أنه يثق كل الثقة في خالد عيسى، حارس مرمى فريقه، رغم الخطأ الذي وقعه فيه، خلال مباراة النصر السعودي.

خالد عيسى وقع في خطأ فادح خلال مباراة النصر السعودي، كلفت فريقه الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.

العين تلقى الخسارة من نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

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إيمانويل قال خلال تصريحات صحفية: "العين يضم ضمن صفوفه حارس مرمى منتخب الإمارات، واللاعب رقم واحد في قائمة العين، وإذا لم ترتكب الأخطاء، فتأكد أنك خارج الملعب".

المدرب البرتغالي تابع: "وإذا كانت ثقتي في خالد عيسى قبل المباراة 100%، فأصبحت بعد تلك المباراة 101%".

وتحدث إيمانويل عن مواجهة الوصل، حيث قال: "سنلعب يوم السبت تحدي جديد في منافسة جديدة، ونعرف جيدًا أن مباراتنا القادمة لا تقبل إلا فائز واحد، من أجل التأهل إلى نصف النهائي".

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المدير الفني لفريق العين واصل: "مباراة العين أمام الوصل المقبلة، مثل سابقتها التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، والفرصة متاحة أمام الفريقين للتأهل إلى نصف النهائي، والحظوظ متساوية للجميع".

بيدرو اختتم حديثه قائلًا: كثرة الإصابات نتيجة طبيعية، للعب مباريات متتالية خلال فترة قصيرة، لأن المساحة الزمنية المخصصة للاستشفاء قصيرة، وكل المصابين مهمين".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة العين أمام الوصل، والمقرر لها 22 فبراير الجاري، في دور الربع نهائي، ضمن منافسات بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.