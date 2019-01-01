بيتي مهاجمًا تييري هنري: عليه أن يكون أكثر تواضعًا

إيمانويل بيتي يكشف سبب فشل هنري مع موناكو ونصيحته له

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال إيمانويل بيتي نجم آرسنال وتشيلسي سابقًا إن تييري هنري يحتاج للتمتع بالمزيد من التواضع والمرونة لكي يبدأ مسيرته التدريبية بنجاح.

وكان بيتي أحد أبرز من نصحوا هنري قبل تجربة موناكو ببعض النصائح نظرًا لزمالتهما في آرسنال والتي أنشأت بينهم علاقة صداقة في ذلك الوقت.

وخاض هنري تجربة فاشلة مع موناكو أقيل فيها بعد خوض 20 مباراة فقط، حقبة قصيرة فاز فيها في خمسة مباريات فقط.

وحول ذلك، قال إيمانويل بيتي إن تييري هنري اللاعب كان مهاجمًا فذًا، ولكن كمدرب يحتاج إلى التحلي بالمرونة والمزيد من السمات الأخرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 5, 2019

وأضاف: "طريقة التعامل مع اللاعبين كمدرب تحتاج إلى مزيد من التطور، وهذه كانت نصيحتي لهنري قبل أن يخوض تجربته الأولى كمدرب"

وتابع: "الكل يعرف قيمة هنري كلاعب، ولكنه الآن بات مدربًا وخاض تجربة أولى فاشلة مع موناكو، أعتقد أنه لا يزال لاعبًا في ذهنه، لم يتطور بعد"

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يذكر أن تييري هنري كان قد خاض قبل تجربة موناكو تجربة أخرى كمساعد لمدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز.