صدمة كبرى في النصر .. الكشف عن مدة غياب مارتينيز الجديدة

النصر يلتقي الفيصلي الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس الملك

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نتائج الفحوصات التي خضع لها جونزالو مارتينيز نجم النصر مؤخرًا، والتي أجراها بعد استمرار شعوره بآلام في ركبته التي تعرضت للإصابة خلال مواجهة الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من مارس الماضي.

إصابة صانع الألعاب الأرجنتيني كانت قد شُخصت أولًا بأنها قطع في الرباط الصليبي، لكن التشخيص النهائي أظهر أنها تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج لأسبوع أو 10 أيام من العلاج والراحة، لكن اللاعب لم يستطع العودة للتدريبات في الموعد المحدد لشعوره بآلام في موضع الإصابة.

الرياضية أوضحت أن الفحوصات التي أجراها مارتينيز يوم أمس أكدت حاجته لـ4-6 أسابيع قبل العودة إلى المباريات، وهو ما أصاب الجمهور النصراوي بالصدمة، خاصة أن ذلك يعني غيابه عن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الصحيفة أضافت أن اللاعب طلب من إدارة ناديه السفر إلى بلاده الأرجنتين لعرض إصابته على أحد الأطباء الذين يعرفهم شخصيًا هناك، للمزيد من الاطمئنان حول إصابته.

يُشار إلى أن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا سينطلق منتصف إبريل الجاري، ويستضيف النصر مجموعته التي تضم معه السد القطري والوحدات الأردني والفائز من مباراة العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.