محامٍ لإدارة النصر: احذروا، مارتينيز ليس سعوديًا

اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر

حذر المحامي والمختص بلوائح الاحتراف "علي عباس" إدارة نادي النصر السعودي من أنها لن تكون قادرة على تخفيض راتب لاعب الفريق "جونزالو مارتينيز" دون موافقته.

صانع الألعاب الأرجنتيني كان قد أجرى جراحة في إسبانيا يوم أمس لتثبيت الرباط الجانبي للركبة، وذلك بعدما أكدت الفحوصات التي أجراها في إسبانيا تحت إشراف الجراح العالمي رامون كوجات حاجته لتلك الجراحة للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الـ11 من مارس الماضي.

النصر أعلن غياب اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مما فتح باب النقاش حول إمكانية تخفيض راتبه مثلما يحدث مع اللاعبين السعوديين عند تعرضهم لإصابات تُبعدهم لفترة طويلة عن الملاعب.

علي عباس أكد خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن النصر لن يستطيع تخفيض راتب بيتي مارتينيز سوى بعد الحصول على موافقته، وذلك لأنه ليس سعوديًا.

مضيفًا "لا يوجد نص قانوني في لائحة فيفا يسمح بتخفيض الراتب، البند موجود في لائحة الاحتراف التابعة للجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي ولكنها تشمل اللاعب السعودي فقط".

المختص بالقانون الدولي أوضح أن النصر مطالب بالتوصل لاتفاق مع لاعبه حول نسبة تخفيض الراتب، مشيرًا إلى أنها ليس بالضرورة أن تكون 50%، خاصة أن اللاعب أصيب وهو يُمثل الفريق في مباراة رسمية.

وتابع "مثل هذه الحالات حدثت في دوريات أوروبا وخفضت بعض الأندية رواتب لاعبيها التي تستنزف الميزانية بشكل كبير، ولكن بعد اتفاقها مع اللاعب نفسه".

يُشار إلى أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن نية النصر فسخ عقد مارتينيز لكُثرة تعرضه للإصابات، موضحة أن الإدارة برئاسة ملسي آل معمر ستُحاول التوصل إلى تسوية مالية مع اللاعب لفسخ عقده بالتراضي أو بيعه لنادٍ آخر خلال الصيف القادم.