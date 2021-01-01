النصر يحسم موقف الغنام ومارتينيز مباراة الفيصلي في الكأس

النصر يلتقي الفيصلي الثلاثاء القادم في نصف نهائي الكأس

واصل لاعبا النصر، خالد الغنام وجونزالو مارتينيز، ارتياد عيادة النادي يوم أمس ولليوم الثالث على التوالي لاستكمال جلسات التأهيل ضمن برنامجهما للتعافي من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق خلال الفترة الماضية، والذي يتضمن عملًا في العيادة والملعب وصالة الألعاب الرياضية.

صانع الألعاب الأرجنتيني كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي في الدوري السعودي يوم 11 مارس الماضي، وقد شُخصت بأنها تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج لأسبوع أو 10 أيام من العلاج والراحة، وقد كان جاهزًا للعودة قبل عدة أيام لكنه عانى من آلام بسيطة في العضلة الخلفية لتؤجل عودته.

أما الغنام، فقد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة العين في كأس خادم الحرمين الشريفين ليغيب عن مباراة الباطن الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد عاد للتدريبات الجمعة الماضي لكنه شعر أيضًا بآلام بسيطة في العضلة الخلفية ليُستبعد مجددًا من التدريبات.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعبين شاركا الفريق الركض الخفيف في جزء من تدريب أمس الأحد، وقد أشارت إلى أن فرص الغنام تبدو كبيرة جدًا في الانخراط في المران الجماعي يوم غدٍ الثلاثاء، فيما يحتاج مارتينيز للمزيد من الوقت.

وأضافت أن الغنام سيكون جاهزًا لمواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء القادم، بعكس مارتينيز الذي لن يستطيع بلوغ الجاهزية المطلوبة في الموعد المحدد.