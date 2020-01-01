بيتيس يُحضر مفاجأة لبرشلونة .. ورسالة للعالم

ورسالة إنسانية سيقدمها النادي الأندلسي للعالم

يستعد ريال بيتيس لاستضافة برشلونة على ملعب "بينتو فيامارين"، في واحدة من مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن الفريق الأندلسي سيواجه البلو جرانا، بقميص جديد، سيظهر للمرة الأولى هذا الموسم.

ويمتاز القميص بلونه الأخضر المختلف، وذلك بمناسبة الذكرى الـ20 لبدء الشراكة مع العلامة التجارية التي تملك حقوق رعاية قميص الفريق.

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ولن يقتصر الاختلاف على لون القميص وتصميمه، بل أيضًا على السراويل والجوارب، التي ستكون باللون الأبيض وليس باللون المعتاد.

كما سيدعم النادي مبادرة مكافحة تغيير المناخ، وذلك في رسالة على ظهر قميص كل لاعب في مباراة الليلة.

وسيخوض ليونيل ميسي ورفاقه هذه المباراة وهم في وصافة جدول ترتيب أندية الليجا، برصيد 46 نقطة، على بعد 3 نقاط من ريال مدريد، قبل مباراته مع أوساسونا، فيما يقبع بيتيس في المرتبة الـ13 برصيد 28 نقطة.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين، قد انتهى بفوز عريض للكاتالان وصل قوامه لخماسية مقابل هدفين على ملعب "كامب نو" في الأسبوع الثاني.