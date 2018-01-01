بيتزي ينتظر تحديد موقف سلمان الفرج قبل انطلاق كأس آسيا

هل سيتم استبعاد سلمان الفرج في كأس آسيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ينتظر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، التقارير النهائية عن حالة سلمان الفرج، لاعب وسط الأخضر، لتحديد موقفه من كأس آسيا 2019.

المنتخب السعودي يخوض معسكرًا في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات، استعدادًا لانطلاق كأس أمم آسيا 2019.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بيتزي ينتظر تحديد موقف سلمان الفرج، قبل الإعلان عن قائمة الـ23 المقمة للبطولة الآسيوية.

عن العام الماضي وطموحات العام المقبل 🙌

الانتقال لنادي الـ @Ettifaq والمشاركة في كأس العالم 🏆

اختياراته لـ أفضل 3 لاعبين عرب 📜



وحديث خاص عن الساحر يوسف المساكني 🎩



الروج يتحدث لـ @GoalAR بعد اختياره في قائمة #جول25 🗣️ pic.twitter.com/fbin8p6Ew8

وفي حالة عدم جاهزية سلمان الفرج الذي يعاني من إصابة بالعضلة الضامة، سيتم ضم محمد كنو أو عب العزيز الجبرين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا، استعدادًا لانطلاق أمم آسيا، حيث يقع في المجموعة الخامسة، رفقة كوريا الشمالية ولبنان وقطر.