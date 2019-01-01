بيتزي يستبعد الخيبري ويستدعي سلطان الغنام

المدير الفني للمنتخب السعودي، يجري تغييرًا جديدًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاء سلطان الغنام، الظهير الأيمن لفريق النصر، من أجل المشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره الكوري الشمالي مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا.

بيتزي قرر استدعاء سلطان الغنام من أجل تعويض عبد الله الخيبري لاعب الوسط، الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

خوان بيتزي مدرب المنتخب الوطني يستدعي اللاعب سلطان الغنام للمشاركة مع المنتخب الوطني بدلاً من عبدالله الخيبري الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.#كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول



(@AlNassrFC :📷) pic.twitter.com/Fixl71ZAMz — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 7, 2019

يأتي ذلك ليكون هو الاستبدال الثاني، بعدما تم استبعاد سلمان الفرج لاعب الوسط، بسبب الإصابة، وتم استدعاء نوح الموسى لاعب الأهلي بدلًا منه.

وتقام بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان.