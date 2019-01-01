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كأس آسيا

بيتزي يستبعد الخيبري ويستدعي سلطان الغنام

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المدير الفني للمنتخب السعودي، يجري تغييرًا جديدًا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، استدعاء سلطان الغنام، الظهير الأيمن لفريق النصر، من أجل المشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

المنتخب السعودي سيواجه نظيره الكوري الشمالي مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس أمم آسيا.

بيتزي قرر استدعاء سلطان الغنام من أجل تعويض عبد الله الخيبري لاعب الوسط، الذي تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

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يأتي ذلك ليكون هو الاستبدال الثاني، بعدما تم استبعاد سلمان الفرج لاعب الوسط، بسبب الإصابة، وتم استدعاء نوح الموسى لاعب الأهلي بدلًا منه.

وتقام بطولة كأس أمم آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان.

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