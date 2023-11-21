بيتزي: بيلينجهام ليس الأفضل في العالم، وهذا ما أتمناه لميسي وبرشلونة

مدرب البحرين يتحدث عن كذلك عن بديل كريم بنزيما في ريال مدريد

اختلف جوان أنتونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب البحرين مع الحديث حول أن جود بيلينجهام أفضل لاعب في العالم حاليًا، كما كشف عن أمنيته الخاصة لبرشلونة والنجم ليونيل ميسي.

بيتزي الذي سبق أن ارتدى قمصان برشلونة وفالنسيا وفياريال وبورتو وريفر بليت خلال مسيرته كلاعب وقاد منتخب تشيلي للفوز بكوبا أمريكا كمدرب أشار خلال حواره مع موقع كووورة إلى أن لاعب وسط ريال مدريد من الأفضل في العالم، لكن مشددًا على أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين في نفس المستوى.

وأضاف حول بديل كريم بنزيما في ريال مدريد، والذي انتقل إلى الاتحاد بداية الموسم الحالي، "بالطبع من الصعب استبدال لاعب بخبرات وقدرات بنزيما، في ظل الكفاءة التي يتمتع بها خاصة في تسجيل الأهداف، فهذا النوع من اللاعبين غاية في الأهمية، وأعتقد أن الخيار الأفضل سيكون جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي".

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بيتزي انتقل للحديث عن برشلونة، مشيدًا بعمل المدرب تشافي مع الفريق ومطالبًا باستمراره طويلًا في منصبه، وأضاف "تشافي قام بعمل جيد مع برشلونة خاصة في الليجا، حيث قاد البارسا للفوز بها الموسم الماضي، رغم أن الفريق عانى بعض الشيء أوروبيًا، وبالطبع يستحق التقدير.

شخصيًا أعتقد أن تشافي المدرب الأنسب ويعرف برشلونة جيدًا، وسيحقق بلا شك نتائج أفضل مع مرور الوقت".



وتوقع المدرب الأرجنتيني منافسة ثلاثية على لقب الليجا بين الريال والبارسا وأتلتيكو مدريد، وقد وصف انتقال ميسي للدوري الأمريكي بالخطوة المهمة لتعزيز البطولة ومستواها.



تابع حول أمنيته الخاصة بمستقبل بطل العالم "



ميسي أصبح بهذه المكانة الآن بسبب برشلونة، والبارسا تطور وأصبح أفضل فريق في العالم بسبب ميسي، لذلك إذا كانت هناك فرصة، فأتمنى أن ينهي مسيرته مع البلوجرانا".

وأتم بيتزي حديثه برفض المقارنة بين ميسي ودييجو مارادونا، موضحًا أن كلًا منهما كان الأفضل في عصره، ومؤكدًا على أن الأرقام التي حققها ميسي لا يُمكن كسرها.