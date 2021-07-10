بيتزا الأناناس والقلب الشجاع .. حرب الصحف تشتعل بين إنجلترا وإيطاليا

الحرب ليست خارج الملعب فقط

الحرب اشتعلت مبكرًا بين الجانب الإيطالي والإنجليزي، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في نهائي بطولة 2020.

ملعب ويمبلي يستعد لاستضافة هذا اللقاء، غدًا الأحد، لتحديد الفريق الفائز بالبطولة من بين إنجلترا وإيطاليا، مباراة من المتوقع أن تكون مشتعلة داخل الملعب، ولكنها كذلك خارجه أيضًا.

ويأتي ذلك بسبب المناوشات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الطرفين، من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

كيف استفز الإنجليز الطليان؟

حركة الاستفزاز الأولى من الجانب الإنجليزي، جاءت عن طريق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في غلاف عددها الصادر صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك عن طريق صورة يتم وضع الأناناس فيها على البيتزا، وهي أحد أبرز التصرفات التي تستفز الإيطاليين، بحكم أن بلادهم هي الأشهر في العالم بمجال صناعة البيتزا.

Le prime pagine inglesi (2) pic.twitter.com/mjXG7yxdrs — Giovanni Capuano (@capuanogio) July 10, 2021

وعلى الجانب الآخر ردت المواقع والصحف الإيطالية، بشكل عنيف، واتهموا إنجلترا بالتأهل إلى النهائي بخطأ تحكيمي من ركلة جزاء ضد الدنمارك في الوقت الإضافي.

وقامت بعض الجماهير الإيطالية برفع شعارات مسيئة لملكة بريطانيا في أحد أهم المعالم السيئة في مدينة نابولي، ليستمر الموقف في الاشتعال.

مع من تضامنت اسكتلندا؟

صحيفة "THE NATIONAL" الاسكتلندية تضامنت بشكل صارخ مع إيطاليا قبل مواجهة إيطاليا في نهائي اليورو.

وجاء ذلك عن طريق وضع إيطاليا ضمن حروف اسمها في العدد الصادر اليوم 10 يوليو 2021، في حركة استفزازية للجماهير الإنجليزية، استمرارًا للعداء المتواصل بين الطرفين.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل قامت بتشبيه روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، بالممثل الشهير ميل جيبسون في فيلمه المعروف "القلب الشجاع".

وقالت الصحيفة في غلافها:"انقذنا روبيرتو، أنت أملنا الأخير، لن نتحملهم يصدعون رؤوسنا لمدة 55 عامًا بسبب هذه البطولة".

كيف وصل الفريقان إلى نهائي اليورو؟

إنجلترا تصدرت مجموعتها التي لعبت فيها مع التشيك وكرواتيا واسكتلندا، حيث جمعت 7 نقاط من فوزين وتعادل مع اسكتلندا.

وفي المراحل الإقصائية تخطت ألمانيا بثنائية نظيفة، ثم فازت على أوكرانيا 4/0 والدنمارك بنتيجة 2/1 في الوقت الإضافي.

وعلى الجانب الآخر حققت إيطاليا العلامة الكاملة بمجموعتها على حساب ويلز وتركيا وسويسرا، قبل الفوز على النمسا في دور الـ16 وبلجيكا في دور الثمانية وإسبانيا بنصف النهائي.

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