بيتر شمايكل: خسارة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان تثبت تعرض مورينيو للظلم

بيتر شمايكل يدافع عن جوزيه مورينيو عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع حارس مرمى مانشستر يونايتد الأسطوري بيتر شمايكل عن المدرب البرتغالي جوزيه موينيو، وذلك بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان.

وكان باريس سان جيرمان قد حقق انتصارًا هامًا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شي، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدرب أولي جونار سولشار لأول خسارة له مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد 11 مباراة حقق فيها 10 انتصارات وتعادل وحيد.

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ورغم ذلك، فإن هذا السجل القياسي لم يمنع بيتر شمايكل من محاولة الدفاع عن جوزيه مورينيو بعد هزيمة باريس سان جيرمان، حيث قال إن المدرب البرتغالي كان محقًا في أشياء.

وأضاف: "جوزيه مورينيو عانى كثيرًا مع بعض اللاعبين، ولم يصغ أحد إليه، هي أزمة كبرى لا يمكن أن يتحملها الرجل وحده بكل تأكيد"

وتابع: "مانشستر يونايتد الحالي لن يستطيع المنافسة على بطولات كبرى أو التتويج بها، لا زال يحتاج المزيد من الوقت من أجل البناء"

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يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى قيادة مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك خلفًا للمقال جوزيه مورينيو.