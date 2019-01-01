تشيك: نتيجتنا أمام مانشستر يونايتد كانت محبطة

بيتر تشيك حارس مرمى فريق أرسنال يؤكد أن نتيجة مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كانت محبطة للغاية بالنسبة للمدفعجية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب التشيكي بيتر تشيك حارس مرمى فريق أرسنال عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة من مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جمع الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لنادي وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه الخروج بنتيجة أفضل من تلك.

وقال تشيك: "النتيجة كانت محبطة للغاية لأننا لعبنا مباراة أفضل منهم، وما تظهره النتيجة لا يعبر عما كان عليه الوضع في اللقاء، لقد خلقنا فرصًا عديدة لكننا لم نسجل".

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وأضاف: "مانشستر يونايتد حصل على بعض الكرات المرتدة ونجح في عقابنا، الفارق أنهم استغلوا فرصهم بينما لم نسجل نحن من فرصنا".

وعن مانشستر يونايتد قال: "عندما يحقق فريق الانتصارات ينال الثقة، لقد كانوا يعانون من مشاكل عديدة في الماضي لكن حظهم تغير وبدأوا في تحقيق الانتصارات".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن اصاباته فريقه وقال: "أتمنى أن يشفى الجميع سريعًا، فنحن نحتاج لكل لاعب في مباراة الثلاثاء المقبل".