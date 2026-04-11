بيتر بوز يكشف: «تلقّيت مكالمة من كويمان بشأن لاعب معيّن في فريق بي إس في»

أجرى رونالد كومان اتصالاً هاتفياً مع بيتر بوس خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة بشأن وضع جوي فيرمان، وفقاً لما صرح به مدرب فريق PSV خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ضد سبارتا (0-2).

حقق بي إس في فوزاً مقنعاً مساء السبت على ملعب هيت كاستيل. سجل ريكاردو بيبي وإسماعيل سايباري الهدفين لصالح بطل هولندا الجديد.

لم يكن فيرمان حاضراً في روتردام يوم السبت. لم يكن لاعب الوسط جاهزاً تماماً للمباراة ضد سبارتا، لكن الحديث تدور حول لاعب فولندام بعد المباراة.

ففي المؤتمر الصحفي، سُئل بوس عن غياب تلميذه عن منتخب هولندا. "فيرمان قد سئم تمامًا من هذه المناقشة، لذا لن أخوض فيها هنا أيضًا"، هكذا بدأ حديثه.

"لكن هذا صحيح. كومان (مدرب المنتخب، محرر) اتصل بي بشأن هذا الأمر. الأمر متروك للمدرب نفسه إذا كان يريد الكشف عن محتوى تلك المحادثة"، تابع مدرب أبيلدورن.

"جوي ورونالد يعرفان رأيي في هذا الشأن. أعتقد أنه يمتلك بالتأكيد المستوى المطلوب للمنتخب الهولندي"، اختتم بوس الموضوع.



