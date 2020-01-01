النصر الإماراتي يكشف حقيقة التعاقد مع محترف النصر السعودي

بيتروس دخل الفترة الحرة في شهر يناير الماضي

كشف عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر الإماراتي حقيقة تعاقد ناديه مع لاعب الوسط البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر السعودي.

وفي تصريحات رسمية أكد الشوارب أن أنباء تعاقد العميد مع البرازيلي بيتروس لاعب النصر السعودي، غير صحيحة تمامًا.

أبو الشوارب أضاف أن الخبر الذي تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول تعاقد النصر مع بيتروس غير صحيح وأن ملف اللاعبين الأجانب في الفريق مؤجل إلى نهاية الموسم الجاري.

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وتوقعت تقارير صحفية سعودية رحيل اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب وسط نادي النصر السعودي عن فريقه خلال نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن بيتروس توصل إلى اتفاق مع أحد الأندية من أجل الرحيل عن صفوف العالمي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل

تقارير .. بيتروس يُقرر الرحيل عن النصر السعودي

ويذكر أن بيتروس دخل الفترة الحرة في شهر يناير الماضي، وهي الفترة التي تتيح للاعب التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.