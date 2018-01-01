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جوارديولا يدعم مورينيو بعد الإقالة من مانشستر يونايتد

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تعرف على رد فعل جوارديولا بعد إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دعّم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، البرتغالي جوزيه مورينيو بعد إقالة الأخير من تدريب مانشستر يونايتد.

مورينيو حصل على 25 مليون إسترليني بعد قرار إقالته من تدريب مانشستر يونايتد.

وقال المدرب الكتالوني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "شعرت بالحزن حينما علمت بالخبر، أنا دائمًا أحزن لكل المدربين طوال الوقت".

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وتابع: "نحن المدربون وحيدون، حينما تسوء الأمور نصبح وحيدين".

جوارديولا أكد أنّ المدرب هو أول من يُلقى عليه اللوم بعد النتائج السيئة ولذلك تصبح إقالته أسهل طريقة لإنهاء الأزمة.

واختتم: "مورينيو لا يحتاج إليّ، إنه مدرب قوي وقريبًا سوف يعود لتدريب أحد الفرق القوية ونواجه بعضنا مجددًا".

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ولعب جوارديولا 22 مباراة أمام مورينيو انتصر 11 مرة وخسر 5 مرات وتعادل في 6 مواجهات فقط.

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