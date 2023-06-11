"بيب جوارديولا متعب ومستقبل مانشستر سيتي يعتمد عليه"

نجم برشلونة السابق يرى أن بيب جوارديولا أصبح يشعر بالتعب..

يرى سيسك فابريجاس نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، أن نجاح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يعتمد في المقام الأول على المدة التي يقضيها بيب جوارديولا في قيادة الفريق فنيًا.

مانشستر سيتي حقق أخيرًا لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما تفوق مساء السبت على إنتر الإيطالي بهدف دون رد في نهائي نسخة 2022-23، الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا.

فابريجاس، الذي علق على نهائي دوري الأبطال عبر إحدى القنوات الإنجليزية، يرى أن مستقبل مانشستر سيتي أصبح معتمدًا على أمرين.

وقال فابريجاس: "حول مستقبل النادي، أعتقد أنه سيعتمد على شيئين، الأول هو مدى جوع هؤلاء اللاعبين بعد الفوز بكل شيء، وقبل كل شيء، جوارديولا، وإلى متى سيبقى، لأنني رأيته متعبًا جدًا".

وأضاف: "من الواضح أنه لن يرحل الموسم المقبل، لأنه يريد الفوز بكل شيء مرة أخرى، لكن مستقبل النادي سيعتمد على مدى وجود جوارديولا هناك".

مانشستر سيتي حقق التاريخ في موسم 2022-23، بعدما حصد الثلاثية بالتتويج بألقاب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس إنجلترا، ليصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق ذلك الإنجاز بعد جاره يونايتد في موسم 1998-99.