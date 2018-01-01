جوارديولا: أعتبر الصعود من دور المجموعات نجاحًا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يعتبر وصول فريقه للأدوار الاقصائية في دوري أبطال أوروبا نجاحًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته الكبيرة لتجاوز دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيب بعد تحقيق فريقه للفوز على هوفنهايم الألماني في لقاء الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

بعد تحدي رونالدو - ما الفريق الإيطالي الأنسب لميسي؟

وقال بيب: "جودة نجوم كرة القدم في أوروبا تعني أن الجميع لديه فرقًا رائعة، لكننا شاهدنا فرقًا كبيرة تخرج من دوري الأبطال".

وأضاف: "رأيتم ميلان، هم فريق استثنائي، لكنهم غادروا دوري أبطال أوروبا وسيلعبون في الدوري الأوروبي لبقية الموسم، العديد من الفرق الجيدة ستلعب في الدوري الأوروبي".

متصدري المجموعات 1⃣



🇩🇪 بوروسيا دورتموند

🇪🇸 برشلونة

🇫🇷 باريس سان جيرمان

🇵🇹 بورتو

🇩🇪 بايرن ميونيخ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 ريال مدريد

🇮🇹 يوفنتوس#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/suASr4f6rg — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ ديسمبر ٢٠١٨

وأكمل: "إذا ما أغفلت أمرًا ما في يوم ستجد نفسك في الدوري الأوروبي، أنا ممتن للغاية أننا كمانشستر سيتي لا نزال في دوري أبطال أوروبا".

منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

واختتم تصريحاته: "بالنسبة لي المرور من دور المجموعات مع مانشستر سيتي أعتبره نجاحًا مذهلًا في ظل كل ما يحدث ويدور حولنا في أوروبا".