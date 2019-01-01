جوارديولا: ليس لدينا بديل لفيرناندينيو

بيب جواريدولا المدير الفني لمانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لا يملك البديل المناسب للبرازيلي فيرناندينيو في الوقت الحالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي باللاعب البرازيلي فيرناندينيو وبما يقدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للفريق وأكد خلالها أن الفريق لا يمتلك بديلًا لفيرناندينيو في الوقت الحالي.

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وقال جوارديولا: "فيرناندينيو لديه خواص معينة وليس لدينا بديلًا له، لديه طريقة في لعب الكرات الثنائية، وطريقته في الدفاع في الخلف".

وأضاف: "هو لاعب مذهل بالنسبة لنا، ضد ليفربول أظهر ذلك مجددًا، ادعوا له ليكون جاهزًا بدنيًا لأطول وقت ممكن".

وعن أجويرو قال: "دومًا يرد عندما نحتاجه، ولديه أرقامًا مذهلة، لدي دومًا احترامًا كبيرًا للنجوم الذين يظلون يقدمون نفس الأداء الطيب طوال 10 أو 12 سنة".

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واختتم: "الجميع يمكنه أن يقدم موسمًا استثنائيًا أو ستة أشهر طيبة أو حتى موسمين في مستويات عالية، لكن أمثال كومباني وديفيد سيلفا وأجيرو وأوتاميندي يقدمون ذلك كل عام".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق الفوز على ليفربول مطلع الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وقدم فيرناندينيو مستوى طيب للغاية.