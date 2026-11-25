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تحدث بيب جوارديولا عن قراره برفض فرصة تدريب إيطاليا، معترفًا بأنه شعر «بالحرج» من رفض عرض المنتخب الإيطالي. وأكد المدرب، الذي يقضي حاليًا فترة راحة بعد عقد حافل بالألقاب مع مانشستر سيتي، أن خطوته المقبلة في كرة القدم ستكون تدريب أحد المنتخبات.

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إيطاليا تواصلت مع جوارديولا بعد غيابها عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا

في يوليو، وبعد غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، أرسل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم باولو مالديني وليوناردو للتواصل مع جوارديولا . وجاء العرض بعد وقت قصير من رحيله عن مانشستر سيتي، عقب فترة امتدت من 2016 إلى 2026، أحرز خلالها ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبًا في دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن أنهكه ضغط العمل، قرر مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق أخذ فترة راحة اختيارية لا تقل عن عام. وأعادت إيطاليا بعد ذلك تعيين روبرتو مانشيني ، الذي درب منتخبها من 2018 إلى 2023 وقاده للفوز بيورو 2020.

جوارديولا يتحدث عن مشاعره بعد رفض عرض إيطاليا

وخلال حديثه يوم الثلاثاء عبر Romario TV مع أسطورة البرازيل وزميله السابق في برشلونة روماريو، أوضح جوارديولا لماذا حال توقيت العرض دون انتقاله لتدريب إيطاليا. وأكد أيضًا رغبته في تدريب منتخب يومًا ما، مشددًا على أنه مرتاح حاليًا بعيدًا عن مقاعد التدريب.

وقال جوارديولا: «هذه أول مرة أتحدث فيها عن الأمر، لكن نعم، جلست معهم. شعرت بالحرج من رفض إيطاليا، كان تدريب المنتخب الإيطالي سيصبح أحد أعظم الأوسمة في مسيرتي. لكنني أدركت أنني بحاجة إلى التوقف. لو اتصلوا بي قبل عامين، لوافقت على الأرجح».

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وأضاف: «لكن عندما تواصل معي باولو مالديني وليوناردو، اللذان أحبهما كثيرًا، كنت قد وصلت إلى مرحلة اضطررت فيها ببساطة إلى التوقف. كنت بحاجة إلى بعض الوقت لنفسي. بعد 18 عامًا مدربًا، مع مباريات كل ثلاثة أيام، أسبوعًا بعد أسبوع، تأتي لحظة التي تحتاج فيها إلى راحة».

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ووصف جوارديولا تدريب «منتخب» بأنه طموحه التدريبي الوحيد الذي لم يحققه، وبأنه «الخطوة المقبلة» في مسيرته، لكنه شدد على أنه لا يتعجل العودة. وأضاف: «الحقيقة أنني لا أعرف، لا أعرف حقًا. لكنني بخير في الوقت الحالي. إذا عدت يومًا، فسيكون ذلك لأن حدسي يخبرني بالعودة، ولأن هناك من يريدني. عندها سأعود. لكنها كانت سنوات طويلة ومباريات كثيرة جدًا».

هل يذهب لتدريب أمريكا؟

ارتبط اسم جوارديولا بكل من إنجلترا، التي يدربها توماس توخيل، وهولندا، التي عينت تشافي مؤخرًا، إلى جانب المنتخب الأمريكي بعد رحيل ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد.

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وفي مؤتمره الصحفي الأخير، قال بوتشيتينو إن هذا هو «الوقت المثالي للقدوم» إلى المنتخب الأمريكي ، وحث جوارديولا على قبول المهمة: «كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح. أعتقد، بالطبع، أن عليه قبولها. عليه قبولها لأنه سيجد أشخاصًا جيدين حقًا ولاعبين جيدين. يمكن للاعبين التأقلم مع أسلوبه، وهناك المركز الوطني للتدريب الذي لم يكن موجودًا من قبل».

انتظار العودة دون استعجال

على الراغبين في التعاقد مع جوارديولا التحلي بالصبر، إذ يواصل ابتعاده عن التدريب لفترة لا تقل عن عام. ومع عدم تحديد موعد أو وجهة لعودته، فإن توليه تدريب منتخب في نهاية المطاف يعتمد بالكامل على اللحظة التي يخبره فيها حدسه بأنه مستعد لتحدٍ جديد.