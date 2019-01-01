بيبي يقترب من تجربة جديدة في الدوري الألماني

البرتغالي وفرصة جديدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب المدافع البرتغالي، كارلوس بيبي، من الانتقال للدوري الألماني، بدءاً من الموسم المقبل.

عاد بيبي إلى بورتو البرتغالي، بعد فسخ تعاقده مع بشكتاش التركي في يناير الماضي.

وسيكون شالكه الألماني هو الوجهة المقبلة للمدافع البرتغالي البالغ 36 عامًا.

ورغم ارتفاع سنه، فأن شالكه يهتم بالحصول على خدمات البرتغالي، رغم تعاقده الممتد حتى 2021 مع التنين البرتغالي.

ويعاني الرويال بلوز من أزمة دفاعية عقب رحيل مدافعه المخضرم البرازيلي نالدو إلى صفوف موناكو الفرنسي، حيث يأملون في تقليص الفجوة.

نعم، فلفل هو ملك الواقعية، وهنا الدليل...وجماهير الليفر عاشت إحساس جماهير السيتي المُتناقض!



كيف كانت توقعات @MedoISC للمُتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ #YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/A5y9h4eVi0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وارتدى بيبي قمصان بورتو سابقًا وكذلك ريال مدريد الإسباني وساهم معهم في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعود بيبي للمشاركة أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ذهاباً بهدفين نظيفين، ولديه مهمة للتعويض في الإياب على ملعب دو دراجاو.