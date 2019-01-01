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بيبي يقترب من تجربة جديدة في الدوري الألماني

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البرتغالي وفرصة جديدة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب المدافع البرتغالي، كارلوس بيبي، من الانتقال للدوري الألماني، بدءاً من الموسم المقبل.

عاد بيبي إلى بورتو البرتغالي، بعد فسخ تعاقده مع بشكتاش التركي في يناير الماضي.

وسيكون شالكه الألماني هو الوجهة المقبلة للمدافع البرتغالي البالغ 36 عامًا.

ورغم ارتفاع سنه، فأن شالكه يهتم بالحصول على خدمات البرتغالي، رغم تعاقده الممتد حتى 2021 مع التنين البرتغالي.

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ويعاني الرويال بلوز من أزمة دفاعية عقب رحيل مدافعه المخضرم البرازيلي نالدو إلى صفوف موناكو الفرنسي، حيث يأملون في تقليص الفجوة.

وارتدى بيبي قمصان بورتو سابقًا وكذلك ريال مدريد الإسباني وساهم معهم في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويعود بيبي للمشاركة أمام ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خسر ذهاباً بهدفين نظيفين، ولديه مهمة للتعويض في الإياب على ملعب دو دراجاو.

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