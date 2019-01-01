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بيبي يعود للبرتغال من بوابة بورتو

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التنين البرتغالي ينجح في الحصول على خدمات المدافع المخضرم القادم من تركيا

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح المدافع البرتغالي بيبي، على اعتاب العودة لبلاده من جديد واللعب مع ناديه السابق بورتو.

بيبي قام بفسخ عقده بالتراضي مع بيشكتاش التركي منتصف شهر ديسمبر الماضي، ليصبح لاعباً حراً يحق له الانتقال لأي نادي.

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وبعد العديد من التكهنات حول انتقال المدافع المخضرم لأحد أندية الدوري الإسباني أو الإنجليزي، كشفت صحيفة "ليكيب" عن مصير اللاعب.

وأوضحت أن صاحب الـ35 عاماً في سيوقع رسمياً لبورتو خلال الساعات القليلة القادمة.

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ويعتبر بورتو هو النادي الذي قدم بيبي بقوة للساحة العالمية، حيث تألق معه في الفترة من 2004 إلى 2007.

وانتقل بعدها إلى ريال مدريد ليلعب له حتى 2017، ويربح العديد من الألقاب المحلية والأوروبية مع النادي الإسباني.

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